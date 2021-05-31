Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia ediliyor. 420 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmadığı belirtiliyor.
Şeker hastalarının iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.
Yapılan yardımlar caminin giderlerinin karşılanmasında kullanılıyor. Ankara, İstanbul, Bursa başta olmak üzere birçok şehirden su doldurmaya gelen vatandaş var.