İstanbul'un göbeğinde skandal görüntüler! Sokağa çıkma yasağında doğum günü partisi!

Harbiye'de yasağa rağmen gece yarısı bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen gruba polis ekipleri baskın düzenledi. Doğum günü partisi ve baskın anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekilere toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.
Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye'de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.