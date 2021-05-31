Pendik'te taciz iddiası: Kadın kıyafeti giydirdi sopayla döve döve polise götürdü!

İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı.