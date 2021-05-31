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    • Yaşam
    • 31.05.2021 16:09
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    • 31.05.2021 16:54
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    Pendik'te taciz iddiası: Kadın kıyafeti giydirdi sopayla döve döve polise götürdü!

    Pendik'te yaşayan Ercan O., eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Polis Merkezi'nde  Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    DHA

    Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

    İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı.

    Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Ercan O., Metin T.'ye sütyen ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti.

        Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı.

        Metin T.'yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Pendik'te taciz iddiası: Kadın kıyafeti giydirdi sopayla döve döve polise götürdü!