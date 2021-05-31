Eşini başına ateş ederek öldüren kadın için 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü maktul ile sanık Binnaz Kırış'ın tartıştıklarını, maktulün sanığa hakaretler ederek saldırdığını, ve sanık Binnaz Kırış'ın da maktulün başına bir el ateş ettiği belirtildi.