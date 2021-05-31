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    • Yaşam
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    • 31.05.2021 17:38
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    Eşini başına ateş ederek öldüren kadın için 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi

    'nde 2 yıl önce 25 yıllık eşi 'ı (41) silahla başına bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen 'ın (45)  "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

    DHA

    Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü maktul ile sanık Binnaz Kırış'ın tartıştıklarını, maktulün sanığa hakaretler ederek saldırdığını, ve sanık Binnaz Kırış'ın da maktulün başına bir el ateş ettiği belirtildi.

    Maktulün olay yerinde öldüğü anlatılan mütalaada, yaralamanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Mütalaada, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü belirtilen Binnaz Kırış'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

    İDDİANAME
    İddianamde, 29 Aralık 2019 tarihinde Binnaz Kırış'ın, eşi Ferhat Kırış'ı kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunulduğu belirtildi. Binnaz Kırış'ın eşine silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunulan iddianamede, Binnaz Kırış'ın "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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