İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından dev rüşvet operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar'da yapılan kumar ve rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı.

24 Mayıs'ta bir kamu görevlisinin de içinde bulunduğu 17 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Operasyonda yakalanan kamu görevlisinin Uzman Çavuş Mustafa Polat olduğu kesinleşti. İfadesinin ardından tutuklanan uzman Mustafa Polat'ın kumar sitesinden rüşveti sevgilisinin üzerinden aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında adı geçen sevgilisinin de Rus Volga olduğu öğrenildi. Volga'nın jandarmaya çağırarak ifadesine başvuruldu. Hesap hareketlerini incelemeye alındığı öğrenildi.