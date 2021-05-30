Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından dev rüşvet operasyonu

    tarafından rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında, nın talimatı ile , , , , , ve ’da yapılan kumar ve rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı.

    Rüşvet alıyorus

    tarafından rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında, nın talimatı ile , , , , , ve 'da yapılan kumar ve rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı.

    24 Mayıs'ta bir kamu görevlisinin de içinde bulunduğu 17 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Operasyonda yakalanan kamu görevlisinin Uzman Çavuş Mustafa Polat olduğu kesinleşti. İfadesinin ardından tutuklanan uzman 'ın kumar sitesinden rüşveti sevgilisinin üzerinden aldığı ortaya çıktı.

    Soruşturma dosyasında adı geçen sevgilisinin de Rus Volga olduğu öğrenildi. Volga'nın jandarmaya çağırarak ifadesine başvuruldu. Hesap hareketlerini incelemeye alındığı öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
    Haberler Yaşam İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından dev rüşvet operasyonu