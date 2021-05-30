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    • Yaşam
    • 30.05.2021 13:18
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    • 30.05.2021 13:18
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    Eşini 25 yerinden bıçaklayarak canice öldürdü! Katil koca gözaltında

    Son dakika haberi... 'un ilçesinde (36), tartıştığı eşi 2 çocuk annesi e Yavuz'u (33) 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Faruk Yavuz, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Korkunç son: Komşular sesi duyup koştu...

    Korkunç olay, sabah saatlerinde 'nın Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. ile eşi e Yavuz arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı.

    25 yerinden bıçaklanan z, kanlar içinde yere yığıldı. Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamile Yavuz, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


    Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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