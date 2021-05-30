Esenler'de korkunç olay! 4 aylık hamile kadın otomobilden yola atıldı

Olay, Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Esenler ilçe sınırlarında kalan Sultangazi-Arnavutköy yolunda yaşandı. Gaziosmanpaşa istikametine doğru giden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araçta yolculuk yapan Çiğdem K., yol kenarına atıldı.

Çiğdem K.'yı yol kenarına atan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alkol aldığını söyleyen Çiğdem K.'nın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hafif şekilde yaralanan Çiğdem K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan Çiğdem K., tedavi olmayı reddetti. Hastanenin önünde oturan Çiğdem K., sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek, evine gönderildi.

Olay anını anlatan görgü tanıklarından Ahmet Ömer Taşkın "Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir araba geldi. Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvranıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik" dedi.