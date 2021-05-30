Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.05.2021 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2021 13:06
    ABONE OL

    Esenler'de korkunç olay! 4 aylık hamile kadın otomobilden yola atıldı

    Esenler'de iddiaya göre, 4 aylık hamile ., seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atıldı. Olayda hafif yaralanan Çiğdem K. hastaneye kaldırıldı. Ancak Çiğdem K., tedavi olmayı reddedip hastanenin önünde oturup sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti.

    DHA
    Esenler'de korkunç olay! Hamile kadın yola atıldı

    Olay, Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Esenler ilçe sınırlarında kalan - yolunda yaşandı. istikametine doğru giden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araçta yolculuk yapan ., yol kenarına atıldı.

    Çiğdem K.'yı yol kenarına atan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alkol aldığını söyleyen Çiğdem K.'nın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hafif şekilde yaralanan Çiğdem K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan Çiğdem K., tedavi olmayı reddetti. Hastanenin önünde oturan Çiğdem K., sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek, evine gönderildi.

    Olay anını anlatan görgü tanıklarından kın "Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir araba geldi. Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvranıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte en ucuz sahibinden 2. el arabalar
    Haberler Yaşam Esenler'de korkunç olay! 4 aylık hamile kadın otomobilden yola atıldı