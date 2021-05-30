Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı. Emre R.Y., Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö., yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden Emre R.Y.,. "Dişim düştü, dişimi bulmam lazım", Cem E.Ç. ise "Ben kaçmadım. O kaçtı" dedi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Özdilek kavşağında devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 FV 646 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.

Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesine bağlı Ragıp sokak üzerinde kıstırıp yakaladı. Sürücü Emre R.Y. ile yanındaki arkadaşları Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö'nün izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.



"DİŞİM DÜŞTÜ DİŞİMİ BULUN"

Sürücü Emre R.Y., "Dişim düştü dişimi bulmam lazım ağrı yapıyor" demesi dikkatlerden kaçmadı. Cem E.Ç. ise 'neden kaçtınız' sorusuna "Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun" dedi. Toplam 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri yapılan aramada sürücü Emre R.Y'nin düşen dişini bularak teslim etti.