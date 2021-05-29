Beylikdüzü'ndeki 'Yaşam Vadisi 1'inci Etap'ta bulunan Uzakdoğu Bahçesi'nde gezintiye çıkan bir çevre sakini, biyolojik gölette, Fırat kaplumbağası olduğunu gördü.
Durumu sosyal medyada paylaştı. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hemen harekete geçti. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip, yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili, "Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra zarar görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik" dedi.