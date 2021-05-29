Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.05.2021 13:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2021 13:40
    ABONE OL

    3 kişi yarım saatte sayabildi! nden 5 bin 58 adet taş çıkarıldı

    'da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden ve ameliyata alınan hastanın nden 5 bin 58 taş çıkarıldı. Çıkarılan taşlar 3 kişi tarafından yarım saatte sayılabildi.

    İHA
    Tam tamına 5 bin 58 adet! 3 kişi yarım saatte saydı

    Çorum'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bezirci, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bezirci'nin safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Opr. Dr. Aziz Cengiz ve Opr. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı laporaskopik safra kesesi ameliyatı ile hasta taşlarından kurtuldu.



    SAFRA KESESİNDEN 5 BİN 58 TAŞ ÇIKARILDI, TAŞLAR YARIM SAATTE SAYILDI
    Ameliyatın ardından Bezirci'nin safra kesesinden irili ufaklı 5 bin 58 taş çıkarıldı. Çıkarılan taşlar hastanedeki 3 görevli personel tarafından yarım saatte ancak sayıldı. Tekrar sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

    Durumu değerlendiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik şikayetiyle hastanemize başvuran hastamıza yaptığımız tetkiklerde taş tespit edildi. Ameliyat sonrası hastamızdan çıkan taş sayısı bizi şaşırttı. 5 bin 58 taş çıktı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini taburcu ettik" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erken seçim ısrarının perde arkası!
    Haberler Yaşam 3 kişi yarım saatte sayabildi! Safra kesesinden 5 bin 58 adet taş çıkarıldı