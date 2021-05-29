Çorum'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bezirci, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bezirci'nin safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Opr. Dr. Aziz Cengiz ve Opr. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı laporaskopik safra kesesi ameliyatı ile hasta taşlarından kurtuldu.