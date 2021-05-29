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    • Yaşam
    • 29.05.2021 22:27
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    • 29.05.2021 22:42
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    'de ten kaçarken te mahsur kalan nin komik anları...

    ’in ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan , kendisini kurtarmak için direğe çıkan vatandaşı taklit ederek ten indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar yüzleri güldürdü. Haberin detayları...

    İHA
    Kedi özel harekat güldürdü

    'ye bağlı kırsal Demet Mahallesinde ten kaçarak elektrik direğine çıkan mahsur kaldı. Kedinin saatlerce ten inemediğini gören mahalle sakinleri hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların tüm uğraşlarına rağmen inmeyen kediyi kurtarmak için isimli bir vatandaş direğe tırmandı.

    Bu sırada kedi, Kadri Erat isimli vatandaştan cesaret alarak inmeye başladı. Köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedinin, yardımına koşan vatandaşı gözlemleyerek bire bir taklit edip inmesi yüzleri güldürürken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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