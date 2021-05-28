Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İkinci vakası! Boks antrenörü şiddete uğrayan kadını kadına yardım etmek isterken öldürüldü

    Boks antrenörü , şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedi. Ancak tacizciler tarafından bıçaklanarak can verdi. Bu olay vakasını akıllara getirdi. Katiller ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

    2. Kadir Şeker vakası

    Konya 'da sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil (35) ile arkadaşı Dündar Kömürcü (42), önceki akşam arkadaşlarının evine misafirliğe gitti.

    Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı. ve de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, müdahale edip kadını kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Çumralıgil'i göğsünden, arkadaşı Kömürcü'yü de karnından yaraladı.

    Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil, kadırıldığı hastanede kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü ise hastanede tedavi altına alındı. Katiller ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

    Yine 'da , sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek istemişti. Ancak Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mehmet Uçum'dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam İkinci Kadir Şeker vakası! Boks antrenörü şiddete uğrayan kadını kadına yardım etmek isterken öldürüldü