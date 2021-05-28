Konya Selçuklu'da sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil (35) ile arkadaşı Dündar Kömürcü (42), önceki akşam arkadaşlarının evine misafirliğe gitti.

Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı. Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, müdahale edip kadını kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Çumralıgil'i göğsünden, arkadaşı Kömürcü'yü de karnından yaraladı.

Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil, kadırıldığı hastanede kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü ise hastanede tedavi altına alındı. Katiller ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

Yine Konya'da Kadir Şeker, sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek istemişti. Ancak Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.