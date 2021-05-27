Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü.
Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ö. (29) ile eski eşi A.E. (22) isimli kadın sokak ortasında tartışmaya başladı.
TEKME TOKAT DÖVDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.'yi sokak ortasında yumruklamaya başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. daha fazla dayanamayarak yere düştü.
Talihsiz kadının yere düşmesine aldırmayan O.Ö., vicdansızca kadını yerde tekmelemeye başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramadı.