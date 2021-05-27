ÇAY İÇİP İZLEDİLER

Öte yandan balkondaki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde O.Ö.'nün, A.E.'yi tekme tokat dövdüğü sırada bazı vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp geçerken, bir iş yerinin önünde oturup çay içen iki kişinin de duyarsızca olaya sırtlarını dönmesi dikkat çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede O.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.