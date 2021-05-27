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    • Yaşam
    • 28.05.2021 00:15
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    • 28.05.2021 00:34
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    'da dehşete düşüren olay! ini sokak ortasında öldüresiye dövdü

    Son dakika haberleri... ’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kişi ini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Dehşet anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, uygulandığı sırada çevredekilerin yürüyüp geçmesi ve bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de sırt dönerek görmezden geldiği görüldü.

    İHA
    Eski eşini tekme tokat dövdü!

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü.

    Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ö. (29) ile eski eşi A.E. (22) isimli kadın sokak ortasında tartışmaya başladı.

    TEKME TOKAT DÖVDÜ
    Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.'yi sokak ortasında yumruklamaya başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. daha fazla dayanamayarak yere düştü.

    Talihsiz kadının yere düşmesine aldırmayan O.Ö., vicdansızca kadını yerde tekmelemeye başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramadı.

        ÇAY İÇİP İZLEDİLER
        Öte yandan balkondaki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde O.Ö.'nün, A.E.'yi tekme tokat dövdüğü sırada bazı vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp geçerken, bir iş yerinin önünde oturup çay içen iki kişinin de duyarsızca olaya sırtlarını dönmesi dikkat çekti.

        Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede O.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

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        Eski eşini tekme tokat dövdü!
        Haberler Yaşam Manisa'da dehşete düşüren olay! Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü