Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla AK Parti'nin tüm sosyal medya hesaplarında değiştirilen logosunu tasarlayan, İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Simay Özen, ablası Miray Özen ve annesi Şenay Bostan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Simay, Genel Merkez'de bir araya geldiği Erdoğan'a AK Parti için tasarladığı '23 Nisan' logosunu çerçeve halinde hediye etti.
"LOGOYU TASARLAMAM 3 GÜN SÜRDÜ"
Ziyaretin ardından konuşan Simay Özen, çocukluğundan beri yaptığı resimleri bir platforma yüklediğini, buradaki çalışmalarının da AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın dikkatini çektiğini söyledi.