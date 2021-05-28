"ÇOK HEYECANLANDIM"

Tasarladığı logo AK Parti hesaplarından paylaşıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Özen, "Aydınlık Türkiye'ye, çocuklar mutlu bir şekilde ilerliyorlar; logoda bundan bahsetmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı'mız ile buluşmamda çok heyecanlandım. Benim projem var, onu kendisine anlattım. Ondan da bir söz aldım.