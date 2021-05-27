Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yaren leyleğin yavruları için anket

    'nın ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 10 yıllık hikayesi belgesellere konu olmuş, binlerce turist ilkbahar ve yaz aylarında Eskikaraağaç'a akın ederek Yaren leylek ile Adem Amca'nın hikayelerini tanıklık etmişti. Yaren leyleğin 3 hafta önce 4 yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimleri anket sonucunda konulacak.

    Yaren için anket
    Bursa'nın ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 10 yıllık hikayesi belgesellere konu olmuş, binlerce turist ilkbahar ve yaz aylarında Eskikaraağaç'a akın ederek Yaren leylek ile Adem Amca'nın hikayelerini tanıklık etmişti. Her sene bu aylarda yavrulara dünyaya gelen Yaren leylekten bu yılda müjdeli haber gelmişti. 10'uncu kez 'ne gelen Yaren leyleğin 3 hafta önce 4 yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimleri anket sonucunda konulacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan HSK'ya atama
    Haberler Yaşam Yaren leyleğin yavruları için anket