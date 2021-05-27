Yaren leyleğin yavruları için anket

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 10 yıllık hikayesi belgesellere konu olmuş, binlerce turist ilkbahar ve yaz aylarında Eskikaraağaç'a akın ederek Yaren leylek ile Adem Amca'nın hikayelerini tanıklık etmişti. Her sene bu aylarda yavrulara dünyaya gelen Yaren leylekten bu yılda müjdeli haber gelmişti. 10'uncu kez Eskikaraağaç Köyü'ne gelen Yaren leyleğin 3 hafta önce 4 yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimleri anket sonucunda konulacak.
- Yaşam
- 27.05.2021 Gazete