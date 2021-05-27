Komşular sesi duyunca kan donduran gerçek ortaya çıktı: Yeni doğan bebeğini çöpe attı! O anlar kamerada

Kimisi bakma durumu olmadığı için yaptı, kimi de babasından korktuğu için yaptığını söylüyor" derken bir başka mahalle sakinini ise, "Ağlama sesi duyduk polisi aradık. Çocuğu biz oradan çıkarttık. Çocuk yaşıyordu. Polisler direkt aldı götürdü." ifadesini kullandı.