6 tondan sadece 1 litre çıkıyor! Litresi 7 bin Euro

Burdur bölgesinde önceki yıllarda 10 bin dekar alanda yapılan gül üretiminin son yıllarda 1000 dekara kadar düştüğünü anlatan Öztürk Sarıca, "Burdur gül üretiminde ciddi anlamda arka sıralara düşmeye başladı. Bu yıl gül alımındaki aksaklık biraz daha sökümlere sebep oldu ama ben gülün önümüzdeki yıllarda çok daha iyi para kazandıracağını, insanların gelir kaynağı olacağını düşünüyorum çünkü şu anda dünyada gül yağı frekansı en yüksek olarak biliniyor.