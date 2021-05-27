Olay, geçen yıl şubat ayında İ.T.'nin annesi A.S.'nin eline tutuşturduğu mektupla ortaya çıktı. İ.T'nin, 2016'dan bu yana üvey babası Bülent S.'nin (43) fiziksel ve sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlattığı mektubu okuyan annesi A.S. (47) , savcılığa giderek şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 4 yıldır çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent S.. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 GÜN 2 FARKLI RAPOR
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddeden Bülent S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İ.T. duruşmada yaşadıklarını anlatırken, psikolog O.T.'nin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda, çocukların iyi ve kötü sevmeyi anlayabilecek düzeyde oldukları, başlarına gelenleri düzgün şekilde ifade edebildikleri ve ruhsal durumlarının yaşadıkları şeylere delalet eden bir yapıda bulunduğu vurguladı. O.T. tarafından ilk raporun ertesi günü hazırlanan ek raporda ise tam tersi ifadelere yer verilerek çocukların annelerinin yönlendirmelerine açık olduğu, zaman kavramlarının bulunmadığı yönünde görüşlere yer verdi.
İ.T.'nin avukatları bilirkişi raporunun asla kabul edilebilir olmadığını belirterek, yeni rapor talep etti. Mahkeme bu talepleri reddederken, mütalasını veren savcı da sanık Bülent S.'nin beraatini istedi.
GÜNLÜK, BAŞVURU GEÇ YAPILDIĞI İÇİN DELİL SAYILMADI
Avukatlarının dava dosyasına delil olarak girmesini talep ettiği İ.T.'nin günlüğü ise, başvurunun dava açıldıktan sonra, mahkemeye geç sunulması nedeniyle kabul edilmedi. Mahkemenin, delil listesine almadığı İ.T'nin günlüğü, küçük kızın yaşadığı tramvayı gözler önüne serdi.