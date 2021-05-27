

"Biliyor musun? Çok mutluyum. Çünkü o adam cezasını çekecek. Ama bir de korkuyorum çünkü anneme bir şey yapmalarından korkuyorum. Ama her şey çok güzel olacak eminim", "Bunlar sürekli rüyalarıma ve karşıma çıkıyor, onun cezaevinden çıkmasından korkuyorum. Lütfen çıkmasın günlük, her zamanki mutsuz İ.", "Sana daha önce ne yaşadığımı anlatmıştım. Geceleri rüyalarımda görüyorum. Okulda dersteyken bile aniden aklıma geliyor", "Anneme geldik burada kalacağız. Dün rüyamda sana anlattıklarımı gördüm. Her gece görüyorum. Korkuyorum!"



'ÖNEMLİ BİR DELİL'

İ.T.'nin avukatlarından Zeynep İrem Durmaz, insanı derinden etkileyen günlüğü, duruşmada sundukları dilekçeyle delil olarak mahkemeye sunduklarını belirtti. Durmaz, "Ancak yargılamanın başında sunulmadığı gerekçesiyle maalesef bu günlük dosyaya delil olarak eklenemedi. Oysa bu günlük çocuğumuz başına gelenleri çok açık ve net bir şekilde dile getirmiş, yaşadığımız istismar vakaları ayrıntılarına kadar günlükte yazılmış. Biz bu aşamada da bunun önemli delil olduğunu düşünüyoruz" dedi.