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    • Yaşam
    • 27.05.2021 19:21
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    • 27.05.2021 19:53
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    Deniz manzarası izlerken otomobili dan yuvarlandı!

    Son dakika haberleri... ’ta bir şahıs  park ettiği aracından inerek deniz manzarasını izlediği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dan yuvarlandı.

    Manzara izlerken arabası uçurumdan yuvarlandı

    'ın Ereğli ilçesinde isimli şahıs park ettiği aracından inerek deniz manzarasını izlediği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dan yuvarlandı.

    Kaza saat 17.30 sıralarında Kemer Mahallesi Kemer Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Harun Göktay, sahil kesimine yakın yüksek kesimde 34 CJY 587 plakalı otomobilini park ettikten sonra iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu.

    POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ
    Aracından inen Harun Göktay, deniz manzarasını seyretmeye başladı. Göktay, bir süre sonra aracının uçurumdan yuvarlandığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

    Ekipler, yaralı olmadığı anlaşılan kazanın ardından tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

    Araç sürücüsü Harun Göktay, "Yukarıda arabadan indim. Sonrasında araba uçurumdan yuvarlandı." dedi.

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