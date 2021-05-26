İstanbul Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Acil Tıp Teknikeri Tuğçe Sayın (35), annesi Sevilay Palabıyık'ı (67) önce bıçakla öldürdü ardından kafasını satırla kesip ocağın üzerindeki içi su dolu tencereye koydu.
Polisin içeri girdiğinde tencerenin hala sıcak olduğu belirlendi. Sayın'ın, annesinin sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu belirlendi. Evin tapusu yüzünden annesiyle tartıştığı için öldürdüğünü söylediği öğrenilen Sayın, gözaltına alındı. Katil, polise annesinin kafasını dinlemek için dışarı çıktığını söyledi. Evde su bidonunun üzerinde sadece imza olan iki A4 kağıdı bulundu. Yunus Emre Kavak- Bulut Yamandağ.
O CANİYE 3 MÜEBBET
Eskişehir'de Mehmet Şerif Boğa (29), 3 ay önce Emel (41) ve İlkay Tokkal (42) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu yargılanan Boğa, 'kasten öldürme' suçundan 1'i ağırlaştırılmış, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.