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    Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı (Yaşam haberleri)

    Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Acil Tıp Teknikeri Tuğçe Sayın (35), annesi Sevilay Palabıyık'ı (67) önce bıçakla öldürdü ardından kafasını satırla kesip ocağın üzerindeki içi su dolu tencereye koydu. Polisin içeri girdiğinde tencerenin hala sıcak olduğu belirlendi. Sayın'ın, annesinin sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu belirlendi.

    Satır satır dehşet

    İstanbul Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Acil Tıp Teknikeri Tuğçe Sayın (35), annesi Sevilay Palabıyık'ı (67) önce bıçakla öldürdü ardından kafasını satırla kesip ocağın üzerindeki içi su dolu tencereye koydu.

    Polisin içeri girdiğinde tencerenin hala sıcak olduğu belirlendi. Sayın'ın, annesinin sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu belirlendi. Evin tapusu yüzünden annesiyle tartıştığı için öldürdüğünü söylediği öğrenilen Sayın, gözaltına alındı. Katil, polise annesinin kafasını dinlemek için dışarı çıktığını söyledi. Evde su bidonunun üzerinde sadece imza olan iki A4 kağıdı bulundu. Yunus Emre Kavak- Bulut Yamandağ.

    O CANİYE 3 MÜEBBET
    Eskişehir'de Mehmet Şerif     Boğa (29), 3 ay önce Emel (41) ve İlkay Tokkal (42) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu yargılanan Boğa, 'kasten öldürme' suçundan 1'i ağırlaştırılmış, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Sanık Boğa savunmasında, "Ben böyle bir şeyi nasıl yaparım? Canavar mıyım ben? Aradığınız kişi ben değilim, katil dışarıda geziyor" dedi. Öldürülen Emel Tokkal'ın kızı Beyzanur Kaya ise, "Bence çok şanslı biri, hak ettiğinden çok daha iyi ceza aldı. Sadece bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

        ÖLÜM DURAĞI
        Edirne İpsala'da A.S, otomobille önce minibüs durağının yanındaki Ümit Azgın'a (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan Azgın, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.S.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KALP YARASI!
        İstanbul         Kadıköy'de geçen yıl birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat (46) yargılandı. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Midyat'a "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından beraat verdi.

            "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Müşteki-sanık Sevcan Yaşar da "Kasten Yaralama" suçundan bin 120 lira para cezası aldı.

            18.8 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 18 milyon 826 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 528'er lira, 4 bilenler 620'şer lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

            CİNAYET YAĞMURU
            Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in yargılandığı davada modacı Süleyman Tezcan tanık olarak dinlendi. Tezcan, "Cinayet planlarının hepsini Yağmur yaptı ve bana beyan etti" dedi.

                ÇOK AÇAYİP
                Doğu                 Karadeniz'de çay hasadı başladı. Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler, soluğu Rize'de aldı. Üç yıldır çay toplamaya giden Senegalli Abdülhamit Baa (23) Türkiye'ye futbolcu olmak için geldiğini anlattı. "Maalesef futbol kulübü bulamadım. Arkadaşlarım vasıtası ile burada çay işçisi arandığını öğrenince geldim" açıklaması yaptı. Senegalli Osman Mosek ise (22) Karadeniz'e ilk kez geldiği söyleyerek, "Öğreniyorum, çok zor değil, arkadaşımda bana öğretiyor" ifadesini kullandı.

                İZDAVAÇ
                Tekirdağ'da akademisyen çift Tuba Özge Yaşar Erkal ile Zekeriya Emre Erkal, 2015'te boşanma kararı aldı. Ancak tazminat nedeniyle dava uzadı! Süreç, akademiye taşındı! Tuba Erkal, doktora tezini verdi. Zekeriya Erkal ise eşinin tezde hile yaptığını söyledi! YÖK'ün araştırması ile aklanan Tuba Erkal, eşini açtığı iftira, maddi ve manevi tazminat davası ile 19 bin TL tazminata mahkum etti. Son olarak genç kadın, eşinin kendisini takip ettirdiğini söyleyip mahkemeye gitti. Boşanma ile başlayan davaların sayısı dörde yükseldi!

                YEDİDEN TAŞINIYOR
                ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliğe ulaşan Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen Yusufeli İlçesi'nin yeniden taşınması gündeme geldi. İlçe, 3 bölgede yeniden inşa edildi. Halk, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanıyor. Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip...
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                Haberler Yaşam İstanbul Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı (Yaşam haberleri)