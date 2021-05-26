Sanık Boğa savunmasında, "Ben böyle bir şeyi nasıl yaparım? Canavar mıyım ben? Aradığınız kişi ben değilim, katil dışarıda geziyor" dedi. Öldürülen Emel Tokkal'ın kızı Beyzanur Kaya ise, "Bence çok şanslı biri, hak ettiğinden çok daha iyi ceza aldı. Sadece bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.