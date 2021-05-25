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    • Yaşam
    • 25.05.2021 23:41
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    • 25.05.2021 23:47
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    Ölüme 'makas' attı! 'da katliam gibi kaza: 2 ölü 5 yaralı...

    'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek taksi ile otomobile çarptı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Facia! Ölüme 'makas' attı...

    Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DDY 797 plakalı otomobil, Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta trafikte makas atması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek 21 TT 0316 plakalı taksi ve 04 AE 410 plakalı otomobile çarptı.



    ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
    Aydınlatma direği de 21 BM 742 plakalı otomobil ve 41 BS 244 kamyonetin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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