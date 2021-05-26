Ünlü ressam İsmail Acar, 2011 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrine 25-30 kilometre uzaklıkta, üzüm bağlarının içinde ikiz şato satın aldı.
PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞI ERTELEDİ
Hürriyet'in haberine göre; 200 dönümlük bir şarap bağı sahibi de olan ünlü sanatçı, toplamda 100 odası olan ikiz şatoları önceleri otel olarak kullanmayı planlasa da sonra 'İsmail Acar Sanat Okulu' yapmaya karar verdi.
Gerekli izinleri alan Acar, hazırlıklarını bitirdiği zaman COVID-19 engeline takıldı. Pandemi nedeniyle sanat okulunun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye'ye döndü.
12 ADET TABLOSU ÇALINDI
Pandemi nedeniyle 2 yıldır Fransa'ya gidemeyen ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde ise hırsız şoku yaşadı.
Ünlü ressam, şato çalışanlarını izne yollayınca hırsızlar harekete geçti. 10 milyon Euro değerindeki ikiz şatoların birkaç ay içinde 5 defa soyulduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle aşan hırsızların iki şatoya büyük hasar verdiği iddia edildi.