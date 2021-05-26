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    • Yaşam
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    • 26.05.2021 09:39
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    kimdir? Dünyaca ünlü Türk ressam İsmail Acar'ın 'daki şatosuna hırsız girdi

    Dünyaca ünlü ressam Türk ’ın 2011 yılında ’da aldığı şato soyuldu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır şatosuna gidemeyen Acar haberi alır almaz özel izinle ülkeye uçtu. 10 milyon Euro değerinde olan şatoların birkaç içinde 5 defa soyulduğu ve Acar'ın 12 tablosunun çalındığı öğrenildi. İsmail Acar kimdir? sorusunun cevabı ise haberimizde...

    Dünyaca ünlü Türk ressamın şatosuna hırsız girdi

    Ünlü ressam İsmail Acar, 2011 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrine 25-30 kilometre uzaklıkta, üzüm bağlarının içinde ikiz şato satın aldı.

    PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞI ERTELEDİ
    Hürriyet'in haberine göre; 200 dönümlük bir şarap bağı sahibi de olan ünlü sanatçı, toplamda 100 odası olan ikiz şatoları önceleri otel olarak kullanmayı planlasa da sonra 'İsmail Acar Sanat Okulu' yapmaya karar verdi.

    Gerekli izinleri alan Acar, hazırlıklarını bitirdiği zaman COVID-19 engeline takıldı. Pandemi nedeniyle sanat okulunun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye'ye döndü.

    12 ADET TABLOSU ÇALINDI
    Pandemi nedeniyle 2 yıldır Fransa'ya gidemeyen ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde ise hırsız şoku yaşadı.

    Ünlü ressam, şato çalışanlarını izne yollayınca hırsızlar harekete geçti. 10 milyon Euro değerindeki ikiz şatoların birkaç ay içinde 5 defa soyulduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle aşan hırsızların iki şatoya büyük hasar verdiği iddia edildi.

        Haberi alır almaz özel izin çıkaran İsmail Acar da hasar tespiti için Fransa'ya gitti. Şato ve bağlarının hasar almasına üzülen sanatçının toplam değeri 400 bin Euro olan 12 tablosunun da çalındığı öğrenildi.

        HASAR TESPİTİ YAPILIYOR
        İsmail Acar'ın ülkeye gitmesinin ardından şatolarda hasar tespiti sürüyor. 160 bin Euro değerindeki elektronik aletlerin, 16 şöminenin ve parkelerin zarar gördüğü şatolarda sanatçının 12 tablosu da çalındı. Bu tabloların toplam değerinin 400 bin Euro olduğu öğrenildi. 200 dönümlük şarap bağına da sahip olan ikiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon Euro.

        İSMAİL ACAR KİMDİR?
        "İsmail Acar kimdir?"         sorusuna ise sanatçı kendi sitesine şu cevabı veriyor:

        1971'de Suşehri'nde doğdu.
        1988 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne girdi.
        1992 yılında Marmara Üniversitesi Güz. San. Fak. Prof. Ergin İnan atölyesinden birincilikle mezun oldu.
        1993 Yılında Teknoloji ve Sanat mastır tezini verdi.

            Aldığı ödüllerden bazıları
            2009 Floransa Bienali birincilik ödülü, İTALYA.
            2009 Chianciano Bienali birincilik ödülü, İTALYA.
            2008 Uluslararası Moskova Sanat Fuarı ödülü, RUSYA.
            2007 Floransa Bienali birincilik ödülü, İTALYA.
            2005 Yılın sanatçısı, TÜRKİYE.
            2004 Yılın sanatçısı, TÜRKİYE.

            Bugüne kadar toplam 200'ün üzerinde kişisel sergi ve karma sergiye katılan Acar'ın eserleri, Avrupa ülkelerinin tamamında, A.B.D., Kanada, Meksika, Arap Yarımadası'nın tamamında, Rusya, Moldova, Ukrayna, tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Çin, Tayvan, Kore ve Japonya'da müze, özel koleksiyon ve galerilerde bulunmaktadır. 2008 Türkiye Kızak Federasyonu kurucularından ve TEGV mütevelli heyeti üyesi olan Acar, çalışmalarını tarihte üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da sürdürmektedir.
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