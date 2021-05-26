HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

İsmail Acar'ın ülkeye gitmesinin ardından şatolarda hasar tespiti sürüyor. 160 bin Euro değerindeki elektronik aletlerin, 16 şöminenin ve parkelerin zarar gördüğü şatolarda sanatçının 12 tablosu da çalındı. Bu tabloların toplam değerinin 400 bin Euro olduğu öğrenildi. 200 dönümlük şarap bağına da sahip olan ikiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon Euro.