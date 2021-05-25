Zonguldak'ta, 24 haftalık hamile olan Neslihan Albuz (29), aniden rahatsızlandı. aşırı derecede göğüs ağrısı çeken kadın, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde Albuz'un, kalp damarlarında genişleme tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Albuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
VİCDANSIZIN MASKESİ DÜŞTÜ
Adana'da, polis 5 gün önce kaldırımda 1 aylık olan bebek buldu. Sağlık durumu iyi olan minik yavruya gözlerinin renkli olması nedeniyle 'Maviş' ismi verildi. Polis, güvelik kameralarını inceledi. Maske ve şapka takan bir erkeğin yavruyu kaldırıma bıraktığını belirledi.
ARABADA ÇİFTE İNFAZ