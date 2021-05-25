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    'ta uz, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti (Yaşam haberleri)

    'ta, 24 haftalık hamile olan uz (29), aniden rahatsızlandı. aşırı derecede göğüs ağrısı çeken kadın, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde Albuz'un, kalp damarlarında genişleme tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Albuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Bebeğini göremedi

    Zonguldak'ta, 24 haftalık hamile olan Neslihan Albuz (29), aniden rahatsızlandı. aşırı derecede göğüs ağrısı çeken kadın, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde Albuz'un, kalp damarlarında genişleme tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Albuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    VİCDANSIZIN MASKESİ DÜŞTÜ
    Adana'da,     polis 5 gün önce kaldırımda 1 aylık olan bebek buldu. Sağlık durumu iyi olan minik yavruya gözlerinin renkli olması nedeniyle 'Maviş' ismi verildi. Polis, güvelik kameralarını inceledi. Maske ve şapka takan bir erkeğin yavruyu kaldırıma bıraktığını belirledi.

    ARABADA ÇİFTE İNFAZ


        Adana         Kozan'da polis, bir otomobilin içinde Tuğçe Duman (27) adlı kadının tüfekle öldürüldüğünü belirledi. Duman'ın dayısının kızı Melek Şemo'nun (24) cesedi de araca 50 metre uzakta tarlada yine pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

        MAKASLI SAPIK
        İstanbul'da         gizlice girdiği evlerde uyumakta olan genç kadınların önce pijamalarını ardından iç çamaşırlarını kesen sapık Erol Y. yakalandı. İki genç kadın ile 14 yaşındaki bir kız çocuğu, teşhis ettikleri sapığı kendilerini izlerken fark ettiklerini söyledi. Tecavüz gibi birçok suç kaydı olan Erol Y., 'cinsel saldırı', 'mala zarar verme' ve suçlarından hakim karşısına çıktı. Mahkeme, cinsel saldırı suçundan beraat verdi. Mağdurlar, 'Bu cinsel saldırıdır' diyerek karara itiraz etti. Yargıtay ise mahkumiyetin kaldırılmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Dilek Yaman Demir.

        BİR GRUP CANAVAR
        Sakarya'        nın Kocaali ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için çöplüğe giden hayvanseverler, açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü buldu. Hemen harekete geçen Sakarya Barosu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Yetkililer de, bölgedeki tüm güvenlik kameraların inceleme altına alındığını belirtti.

            8 KİŞİNİN KAHRAMANI
            İzmir Menemen'de iki çocuk annesi Şebnem Uysal, 7 Mayıs'ta evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Beyninde, yüksek tansiyona bağlı olarak pıhtı attığı belirlenen Uysal, 5 günlük yaşam mücadelesinin sonunda vefat etti. Eşi Erol Uysal ve çocuklarının onayıyla kadının kalp, akciğer, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları 8 hastaya nakledildi. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki İpek Uysal, "Keşke bizim de organ bağışı gibi bir çare bulabilseydik. Babam itfaiyeci olarak onlarca insanı kurtardı. Annem de 8 kişinin kahramanı oldu" dedi.

            HEM YAZ HEM KIŞ
            Türkiye,             aynı anda 4 mevsimi yaşıyor. Buna son örnek Hakkari ve Ege'den geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

            Ekipler, çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolu açmaya çalışıyor. Antalya ve Ege sahilleri ise 34 derece sıcaklık ve deniz keyfi var...

                9 İLDE JOKER OPERASYONU
                Hakkari                 merkezli 9 ilde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yapan 68 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, 'Joker' kodu ile başkaların adına sınava girdikleri belirlendi.

                TAVUĞU ÖPMEYİN
                ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), köy tavukçuluğu yapan insanları, tavuklarının bir salmonella (tifo) salgınıyla bağlantılı olabileceği konusunda uyardı. CDC yaptığı bir duyuruda, "Arka bahçedeki kümes hayvanlarını öpmeyin veya kucaklamayın. Etraflarında yemek yemeyin veya içmeyin. Bu, salmonella mikroplarını ağzınıza yayabilir ve sizi hasta edebilir. Çok ciddi başka hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

                DAĞCILAR DA ARIYOR
                Ukrayna'dan                 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Burada daha sonra Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, önce cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca, mesaj gönderdi. Zirvede olduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ülkesine dönmesini bekleyen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı. JAK timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 12 gündür devam ettirilen arama çalışmalarına dün 22 kişilik dağcılık timi de dahil oldu. Erdoğan ÖZTÜRK

                    157.5 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen                     çıkmayınca 157 milyon 540 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 199 bin 114'er lira, 4 bilenler bin 673'er lira, 3 bilenler 116'şar lira, 2 bilenler 11'er lira alacak.

                    209 BİN LİRA DEVRETTİ
                    10                     bilen çıkmayınca 209 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 979'ar lira, 8 bilenler 263'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                    HESAP VAKTİ
                    Ankara'da                     yaşayan Aleyna Çakır, 2019'da intihar etti. Ancak ölümünün cinayet olduğu iddiası gündeme geldi. Sevgilisi Ümitcan Uygun ise tek şüpheliydi. Cinayet öncesi Uygun'un, Aleyna'yı döverek bayılttığı ve bunu sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Hakkında tehdit suçundan dava açılan Uygun, 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Uygun, uyuşturucuya özendirmek suçundan 10 Ocak'ta tutuklanmıştı. Fatma Göksu

                    SAVCIYA TESLİMAT
                    Antalya'da Mervenur Polat, kayboldu. Cesedi 4.5 ay sonra folyoya sarılı halde bulundu. Katil Cüneyt Akyol'du. Cani "Cesedi kuryeyle gönderdim" diye konuştu. Hakkında ağır müebbet istenirken Mervenur'un annesi gözyaşına boğuldu: En ağır cezayı alsın...
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                    Haberler Yaşam Zonguldak'ta Neslihan Albuz, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti (Yaşam haberleri)