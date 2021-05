Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özgür Özgüven, Orta Asya'nın en yüksek binasının yatırımcısı olarak uzun süre gündemden düşmemişti.

İmza attığı projelerle Orta Asya'da çığır açan Özgüven yatırımcıların en çok aradığı isimlerin başında geliyor. Google arama motorunda ismi en çok arananlar arasına girdi.

Özgür Onur Özgüven'in meslekteki deneyimleri birçok yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat firması, özel gayrimenkul yatırımcıları ve devlet müesseseleri ile yaptığı projelerle başarıyı zirveye taşıdı. Dünyaca ünlü şirketlerin yakın markajında olan Özgüven; ''Google'da en çok aranan isimler arasında olmak yaptığımız projelerin başarısının en güzel örneklerinden biri. Bazen bir projeye başlarken işin ticari kısmının yanında yapılan projenin her detayını sanatçı edasıyla ele alırız. Başarılı olmakla beraber yapılan projede en olmak misyonlarımızdan biridir. Başarmak her zaman yetmez, ortaya çıkan başarıya uzun vadede başarı katmak ve geleceği öngörmek te önemli bir unsurdur. Birçok proje teklifi gelmeye devam ediyor. Havacılıkla ilgili projeyi detaylandırma aşamasındayım hatta çok yakında ilk uçağımızı alacağız'' dedi.



ÖZGÜR ONUR ÖZGÜVEN KİMDİR?

Özgür Onur Özgüven; 12.02.1976 Ankara doğumlu, ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.





İnşaat sektöründeki önemli firmalarda profesyonel olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Ankara merkez ve İstanbul şube olmak üzere, Özgüven Mimarlık ve İnşaat AŞ'yi kardeşi Uğur Özer Özgüven ile kurmuştur.



Özgür Onur Özgüvenin meslekteki deneyimleri birçok yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat firması, özel gayrimenkul yatırımcıları ve devlet müesseseleri ile çalışırken önemli rol oynamakta ve şirketin başarılarını arttırmaktadır.



Yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş yatırım, proje, anahtar teslimi inşaat ve uygulama hizmetleri verirken 2016-2021 yılları arasında en hızlı gelişen Türk şirketlerinden biri olmuştur.