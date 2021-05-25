İstanbul'un dünyaca ünlü meydanı Taksim'de dün bıçaklı kavga vardı. Faslı 2 kadın, aynı adama aşık olduklarını anlayınca tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce birbirlerine bıçak çektiler.
Onlarca kişinin arasında polisin uyarılarını dahi dikkate almayan iki kadın turist, birbirlerini yaralamak istedi. Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi.
Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.