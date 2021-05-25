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    'de iki lı kadın, aşık oldukları adam yüzünden birbirlerine bıçak çekti

    'un dünyaca ünlü meydanı 'de dün bıçaklı kavga vardı. lı 2 kadın, aynı adama aşık olduklarını anlayınca tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce birbirlerine bıçak çektiler. Polis, ikisini de gözaltına aldı.

    İki kadının erkek savaşı

    İstanbul'un dünyaca ünlü meydanı Taksim'de dün bıçaklı kavga vardı. Faslı 2 kadın, aynı adama aşık olduklarını anlayınca tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce birbirlerine bıçak çektiler.

    Onlarca kişinin arasında polisin uyarılarını dahi dikkate almayan iki kadın turist, birbirlerini yaralamak istedi. Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi.

    Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

        Bu arada geçtiğimiz hafta da Taksim Meydanı'nda benzer bir olay daha yaşanmıştı.

        Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatan daşların tepkileriyle karşılaşmıştı.
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        Haberler Yaşam Taksim'de iki Faslı kadın, aşık oldukları adam yüzünden birbirlerine bıçak çekti