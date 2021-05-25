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    • Yaşam
    • 26.05.2021 06:19
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    • 26.05.2021 06:19
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    SON DAKİKA: 'de feci son: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti! İntihar mı kaza mı?

    Son dakika haberi! 'inn ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen (39) hava almak için çıktığı 9'uncu kattaki evinin balkonundun dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

    DHA
    İzmir'de feci son! İntihar mı kaza mı?

    İzmir'inn Torbalı ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Melih Coşkun (39) hava almak için çıktığı 9'uncu kattaki evinin balkonundun dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı.


    Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.



        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de feci son: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti! İntihar mı kaza mı?