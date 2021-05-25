



FAİL OLAY YERİNDEN AYRILIRKEN, ÇEVRE SAKİNLERİ ÖLÜMÜ İZLİYOR

Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor.