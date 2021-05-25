Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Eminönü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi.
Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) yöneldi. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.
KIZ ÇOCUĞUNU DENİZE ATMAYA YELTENİYOR
İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde, zanlı Serkan A., ilk olarak küçük bir kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya yelteniyor. Elde edilen görüntülerde Serkan A., denize atmadan önce tanımadığı çocuğu 'şakalaşma' bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor.