Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.05.2021 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 08:55
    ABONE OL

    Hepatit testi pozitif çıktığı için avukat sevgilisinden dayak yiyen kadın şikayetçi oldu

    'da "bu da oldu" diyeceğiniz yürden bir olay yaşandı. , hepatit testi pozitif çıktığı için sevgilisi avukat ’ten dayak yediğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

    Avukat sevgiliden pozitif çıktın dayağı

    Soruşturma dosyasına göre Ümit Türeyen ile Selim Önengüt iki aydır birlikte yaşıyordu. Ümit Türeyen'in 20 Nisan 2021 günü hastanede yaptırdığı hepatit testi pozitif çıktı.

    Ümit Türeyen'in iddiasına göre, bu gelişme üzerine Selim Önengüt kendisine hepatit bulaştırdığını iddia ederek üzerine saldırdı.

    Hürriyet'in haberine göre; Ümit Türeyen'e kafa atan, tokatlayan ve kafasını yere vuran Selim Önengüt küfür, hakaret ve tehdit de etti. Selim Önengüt'ün bir süre evden çıkmasına izin vermediği Ümit Türeyen daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
        Ümit Türeyen hastaneden aldığı raporla savcılığa başvurdu, Selim Önengüt'ten şikâyetçi oldu. Aile Mahkemesi Selim Önengüt'ün bir ay süreyle Ümit Türeyen'e yaklaşmaması kararı verdi.

        Karara aldığı darp raporuyla itiraz eden Selim Önengüt, iddiaları yalanlayarak asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çeşmeye 6 bin maketine 61 bin!
        Haberler Yaşam Hepatit testi pozitif çıktığı için avukat sevgilisinden dayak yiyen kadın şikayetçi oldu