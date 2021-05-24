İlçede 4 yıl önce faaliyete başlayan tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle giyim firmalarına yaptığı üretimi azalınca, sağlık sektöründeki tekstil ihtiyacının yanı sıra ceset torbası üretimine yöneldi.
İlçede 18-25 yaş arası 200'ün üstünde kadına istihdam sağlayan fabrika, salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'den ceset torbası siparişi aldı.
Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na askeri kamuflaj üretimi de yapan fabrika, ABD'ye son 4 ayda ürettiği 1,5 milyon ceset torbasını ihraç etti. Fabrika, siparişleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.