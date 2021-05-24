Yağış olmadığından dolayı çekirgelerin yeşil alanlara doğru ilerlemesi başladı. Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak ve belki de çok zarar vereceklerdi" dedi.