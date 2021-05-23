Türkıye'nin en eski azınlık eğitim kurumlarından İstanbul Zoğrafyon Rum Lisesi'nin Türk Müdür Yardımcısı Özcan Şabudak, 217 yıllık okulun kitabını yazdı. Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak hazırlanan kitapta, okulun kuruluş dönemi öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmalar, tarihi hikayesiyle birlikte ortaya konuluyor.

Rum lisesinin kuruluşundan önce dernekleşme ve üç farklı isimle başlayan yolculuğun günümüze kadar uzanan hikayesi de anlatılıyor. Osmanlı'da Rum olma bilincini koruyan okulun, Rum vatandaşların bürokrasideki etkinliğini de gözler önüne seriyor. Kitabın Rumca baskısı Yunanistan'da da okurlara sunulacak.