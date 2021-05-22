Başarılı kuzenlerden sürpriz işbirliği

Oyunculuğa gönül veren iki kuzen; Damla ASLANALP ve İbrahim Ulusoy sürpriz bir işbirliğine imza atmaya hazırlanıyor. İkili, çok ses getirecek bir projede birlikte sevenlerinin karşısına çıkacak.

Damla Aslanalp, daha önce "Filinta", "Kadim Dostum", "Kırlangıç Fırtınası", "Enes Batur Gerçek Kahraman" gibi dizi ve sinema filmlerinde oyunculuktaki hünerlerini sergilemiş, güzelliği ve başarısıyla sosyal medyada da fenomen olmayı başarmış genç bir kadın.

OYUNCULUK ONLARIN ÇOCUKLUK HAYALİ

İbrahim Ulusoy da tıpkı Damla ASLANALP gibi henüz küçük bir çocukken oyunculuğa gönül vermiş, bu alanda Almanya'da eğitimler almış ve hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere Türkiye'ye dönüş yapmış bir isim. Kuzen olan bu ikili, şimdilerde çok ses getirecek bir proje üzerinde çalışıyor.

BU İKİLİ ÇOK KONUŞULACAK

Damla Aslanalp ve İbrahim Ulusoy'u buluşturacak proje, çok yakında sevenlerinin beğenisine sunulacak. Küçük yaşlarından bu yana kurdukları oyunculuk hayalinin peşine düşen ikili, birlikte hayata geçirecekleri sürpriz projeyle önümüzdeki dönem adlarından sıkça söz ettirecek.