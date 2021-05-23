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    • Yaşam
    • 23.05.2021 08:37
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    • 23.05.2021 08:37
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    'da korkunç kaza! Treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında ilçesine bağlı 'nde yaşandı.'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

    Treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    'nde ilerleyen işitme engelli (45) idaresindeki treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Efsane sokağa dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette giden 'un (22) kullandığı 16 ANA 614 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü ve devrilen treeporterda yolcu olarak bulunan (20) yaralandı.

    Kazayı görenler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan 'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza ihtimaline karşı önlem aldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da korkunç kaza! Treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı