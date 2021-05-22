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    ’tan geri adım

    ’ın tepki çeken yeni gizlilik sözleşmesi için ’ndan açıklama geldi: ’de yürürlüğe girmeyeceği bize iletildi. İşte tüm detaylar...

    Whatsapp’tan geri adım
    Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin kullandığı mesajlaşma platformu 'ın 'veri hırsızlığı' tartışmalarına yol açan gizlilik sözleşmesi güncellemesinde yeni gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere 'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

    'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak'ta kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı. Açıklamada, "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.



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