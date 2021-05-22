Whatsapp’tan geri adım

Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin kullandığı mesajlaşma platformu WhatsApp'ın 'veri hırsızlığı' tartışmalarına yol açan gizlilik sözleşmesi güncellemesinde yeni gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak'ta kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı. Açıklamada, "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak'ta kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı. Açıklamada, "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.