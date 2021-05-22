Son dakika: Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu hava durumu tahminlerinde sağanak yağış konusunda vatandaşların dikkat etmesi önerisi yapıldı. İşte 23 Mayıs hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında Doğu Karadeniz'de (Sinop-Ordu Arası) olan illerde şiddetli fırtınanın beklendiği açıklanırken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.