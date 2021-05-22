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    • Yaşam
    • 22.05.2021 22:01
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    • 22.05.2021 22:12
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    Son dakika: Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı |

    Gelen son dakika haberine göre, tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Aralarında , , 'in de olduğu hava durumu tahminlerinde sağanak yağış konusunda vatandaşların dikkat etmesi önerisi yapıldı. İşte ...

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

    Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu hava durumu tahminlerinde sağanak yağış konusunda vatandaşların dikkat etmesi önerisi yapıldı. İşte 23 Mayıs hava durumu...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında Doğu Karadeniz'de (Sinop-Ordu Arası) olan illerde şiddetli fırtınanın beklendiği açıklanırken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

        Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Sinop ve çevre illerinde gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

        Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Orta Karadeniz'de gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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