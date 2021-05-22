Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Altınözü'ndeki bir şahsın uyuşturucu taşıyacağına ilişkin istihbaratı üzerine çalışma başlatıldığı ifade edildi.

TRAKTÖRÜN SU TANKERİNDEN ZEHİR ÇIKTI

Ekiplerin, tarlada bulunan şüpheliyi izlemeye aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplam 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilmiştir."