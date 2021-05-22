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    • Yaşam
    • 22.05.2021 18:47
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    • 22.05.2021 19:25
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    'da operasyonu! Traktörün su tankerinde 18 kilogram eke geçirildi

    Son dakika haberleri... Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. alınan istihbarat üzerine düzenelnen operasyonda 'ın ilçesinde bir traktörün su tankerinde 18 kilo 228 gram toz ele geçirildiğini bildirdi.

    AA
    Traktörün su tankerinden zehir çıktı

    Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

    'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin 'ndeki bir şahsın taşıyacağına ilişkin istihbaratı üzerine çalışma başlatıldığı ifade edildi.

    TRAKTÖRÜN SU TANKERİNDEN ZEHİR ÇIKTI
    Ekiplerin, tarlada bulunan şüpheliyi izlemeye aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplam 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilmiştir."

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