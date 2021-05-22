Pilot yatla uçuşa gitti! Sevgiliyle tatil evliliğini bitirdi...

Bir aldatılma olayı daha sosyal medyadan deşifre oldu. İddiaya göre İstanbul'da özel bir havayolu şirketinde pilot olan Furkan H., eşine, "Uçuşa gidiyorum" dedi, ardından da Göcek'te yat kiralayıp sevgilisi Seren T. ile tatil yaptı. İnstagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkii" gibi ifadeler yazıldı. Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen Lale H. Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı. Pilot, eşinin kıskançlık yaptığını, nişanlı çiftin yatında bir süreliğine misafir kaldığını savundu. Talihsiz kadın ise, bu durumu kaldıramayacağını belirterek en kısa sürede eşinden ayrılmak istediğini söyledi.
Furkan H.
Pilotun sevgilisiyle tatile gittiğini öğrenen kadın, hayatının şokunu yaşadı.
Furkan H.
Pilotun sevgilisiyle tatile gittiğini öğrenen kadın, hayatının şokunu yaşadı.