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    Pilot yatla uçuşa gitti! Sevgiliyle tatil evliliğini bitirdi...

    ’da pilotluk yapan ., “Uçuştayım” diyerek sevgilisiyle bir yatta tatile çıktı... Instagram’dan da ‘Reklamlar bitti filme devam’ paylaşımı yapılınca pilotun eşi, aldatıldığını anladı. Talihsiz kadın, boşanma davası açtı.

    Deniz Yusufoğlu
    Pilot yatla uçuşa gitti!
    Bir aldatılma olayı daha sosyal medyadan deşifre oldu. İddiaya göre 'da özel bir havayolu şirketinde pilot olan ., eşine, "Uçuşa gidiyorum" dedi, ardından da Göcek'te yat kiralayıp sevgilisi Seren T. ile tatil yaptı. İnstagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkii" gibi ifadeler yazıldı. Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen Lale H. ne başvurarak boşanma davası açtı. Pilot, eşinin kıskançlık yaptığını, nişanlı çiftin yatında bir süreliğine misafir kaldığını savundu. Talihsiz kadın ise, bu durumu kaldıramayacağını belirterek en kısa sürede eşinden ayrılmak istediğini söyledi.




    Furkan H.



    Pilotun sevgilisiyle tatile gittiğini öğrenen kadın, hayatının şokunu yaşadı.


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    Haberler Yaşam Pilot yatla uçuşa gitti! Sevgiliyle tatil evliliğini bitirdi...