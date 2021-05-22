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    Minik Beril el salladı

    'da üzerine sıcak su dökülen ve ilk müdahalesinden sonra helikopter ambulansla 'e götürüldüğü sırada Tıp Teknisyeni'ne sarıldığı fotoğrafla gündem olan 1 yaşındaki Beril'in durumu iyi.

    Beril el salladı
    Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen ve ilk müdahalesinden sonra helikopter ambulansla 'e götürüldüğü sırada Tıp Teknisyeni'ne sarıldığı fotoğrafla gündem olan 1 yaşındaki Beril'in durumu iyi. Tedavi edildiği odada görüntülenen Beril bebek kameralara el salladı. anne , "Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik. Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.
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