Minik Beril el salladı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen ve ilk müdahalesinden sonra helikopter ambulansla Eskişehir'e götürüldüğü sırada Acil Tıp Teknisyeni'ne sarıldığı fotoğrafla gündem olan 1 yaşındaki Beril'in durumu iyi. Tedavi edildiği odada görüntülenen Beril bebek kameralara el salladı. anne Fatma Aktaş, "Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik. Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.
- Yaşam
- 22.05.2021 Gazete