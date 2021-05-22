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    Kampseverlere rehber

    Son dönemde kampçılığa ve karavanlara ilgi hızla yükselirken, Karavan&Kamp dergisi okuyucuyla buluştu. İlham veren hikayelerden yola çıkılarak hazırlanan Karavan&Kamp dergisi, konuya ilgi duyanlara ışık tutacak bir rehber niteliğinde.

    Kampseverlere rehber
    Son dönemde kampçılığa ve karavanlara ilgi hızla yükselirken, Karavan&Kamp dergisi okuyucuyla buluştu. İlham veren hikayelerden yola çıkılarak hazırlanan Karavan&Kamp dergisi, konuya ilgi duyanlara ışık tutacak bir rehber niteliğinde.




    Kamp malzemelerinden en popüler kampinglere, karavan sunan firmalardan 'nin 7 bölgesinden 109 kamp rotasına kadar birçok bilgi dergide yer alacak.
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