



ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bıçaklı saldırgan, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö., sorgulanmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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