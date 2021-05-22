İzmir'in Buca ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 arkadaş arasında çıkan kavgada, Salihcan Çetin (22) bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salihcan Çetin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren D.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, D.Ö. ile arkadaşı Salihcan Çetin, parkta alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı. Bıçaklı saldırı sonucu, Çetin kanlar içinde yere yığılırken, D.Ö. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Çetin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.