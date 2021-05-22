Artun’a aboneyiz

İstanbul'da Özdemir Ailesinin oğlu Artun'a (15) henüz 2.5 yaşında otizm teşhisi kondu. Yeteri kadar farkındalığın olmaması sebebiyle Artun da diğer otizmli bireyler gibi dışlanıyordu! Ancak ailesinin desteğiyle engelleri aşıp gücünü ortaya koydu. Yüzme sporunda herkesin gururu oldu.
Yarışmaları kazanıp madalyaları tuttu. Şu ana kadar kazandığı madalyaların sayısı 38'i buldu. O da şimdi yaşadığı bu süreci anlatmak için bir YouTube kanalı kurdu. Şöyle konuştu: "Herkesi kanalıma abone olmaya çağırıyorum. Hayatımı ve yaşadıklarımı benim gibi olan herkesle paylaşmak istiyorum. Beni takip ederseniz çok sevinirim."
Yarışmaları kazanıp madalyaları tuttu. Şu ana kadar kazandığı madalyaların sayısı 38'i buldu. O da şimdi yaşadığı bu süreci anlatmak için bir YouTube kanalı kurdu. Şöyle konuştu: "Herkesi kanalıma abone olmaya çağırıyorum. Hayatımı ve yaşadıklarımı benim gibi olan herkesle paylaşmak istiyorum. Beni takip ederseniz çok sevinirim."