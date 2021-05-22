Artun’a aboneyiz

Özdemir Ailesinin oğluhenüz 2.5 yaşında otizm teşhisi kondu. Yeteri kadar farkındalığın olmaması sebebiyle Artun da diğer otizmli bireyler gibi dışlanıyordu! Ancak ailesinin desteğiyle engelleri aşıp gücünü ortaya koydu. Yüzme sporunda herkesin gururu oldu.kazanıp madalyaları tuttu. Şu ana kadar kazandığı madalyaların sayısıO da şimdi yaşadığı bu süreci anlatmak için birkanalı kurdu. Şöyle konuştu: