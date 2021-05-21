Olay, saat 14.00 sıralarında Gökçebostan Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kucağında bebeği ile dilenen N.C.B.'yi gören Sivas Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından merkeze götürülmek istenen N.C.B., direnmeye başladı.

"SİZE VERECEĞİME ETRAFA SAÇARIM"

Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan kadın güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İkna çabaları sırasında N.C.B., cebinde bulunan paraları "Size vereceğime etrafa saçarım" diyerek savurdu.

Etrafa saçılan paraları çevredeki vatandaşlar toplayarak evlerine gitti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.C.B.'ye 204 lira ceza uygulandı.