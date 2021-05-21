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    • Yaşam
    • 21.05.2021 18:56
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    • 21.05.2021 19:02
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    Sivas'ta ya yakalanan , cebindeki paraları etrafa saçtı! Size vereceğime...

    Sivas'ta, cadde üzerinde lik yaparken ya yakalanan N.C.B., cebindeki paraları çevreye saçtı. Paralar çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı. Haberin detayları...

    DHA
    Zabıtaya yakalanan dilenci paraları etrafa saçtı

    Olay, saat 14.00 sıralarında , 'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kucağında bebeği ile dilenen N.C.B.'yi gören ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından merkeze götürülmek istenen N.C.B., direnmeye başladı.

    "SİZE VERECEĞİME ETRAFA SAÇARIM"

    Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan kadın güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İkna çabaları sırasında N.C.B., cebinde bulunan paraları "Size vereceğime etrafa saçarım" diyerek savurdu.

    Etrafa saçılan paraları çevredeki vatandaşlar toplayarak evlerine gitti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.C.B.'ye 204 lira ceza uygulandı.

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