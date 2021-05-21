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    • Yaşam
    • 21.05.2021 19:25
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    • 21.05.2021 19:44
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! | GÜNCEL YOL DURUMU

    Son dakika haberleri... İstanbul'da kısıtlama öncesi yapmurunda etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafiği yüzde 70'e dayandı. İşte yol durumu...

    İstanbul'da değişmeyen manzara

    İstanbul'da kısıtlama öncesi yapmurunda etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

    İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, trafikte yoğunluk arttı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

    Kara yolunun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.

    D-100 KARA YOLU VE TEM
    Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

        TEM otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunun Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Şile istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

        Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da kalabalık oluşurken, marketlerde alışveriş yoğunluğu gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 19.25 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.

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