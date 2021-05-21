İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! | GÜNCEL YOL DURUMU

İstanbul'da kısıtlama öncesi yapmurunda etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, trafikte yoğunluk arttı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.
Kara yolunun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.
D-100 KARA YOLU VE TEM
Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.