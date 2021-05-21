İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! | GÜNCEL YOL DURUMU

Kara yolunun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.

D-100 KARA YOLU VE TEM

Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.