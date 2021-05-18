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    • Yaşam
    • 18.05.2021 08:56
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    • 18.05.2021 09:00
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    Zincire bağladı 7 ay işkence yaptı! Komşuların yardımıyla kurtulan kadının dehşet verici yaşadıkları...

    'de , E.A.'yı zincire bağlayıp 7 ay boyunca işkence yaptı. Genç kadın, zincirden kurtulup komşulara sığındı ve ailesine ulaşıp kurtuldu. Fiziksel ve şiddet gören genç kadınının dehşet verici yaşadıklarından sonra babası Ö.A. ise Oktay Güler'in en ağır cezayı almasını istiyor.

    7 ay süren zincirli cinsel taciz

    Tunceli Hozat'a bağlı Yenidoğdu Köyü'nde yaşayan E.A.'nın (22) 7 aydır birlikte yaşadığı Oktay Güler (27) tarafından işkenceye maruz bırakıldığı öne sürüldü.

    Bir odada ayağından zincirle bağladığı kadına fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan Oktay Güler E.A'nın ailesinin ihbarıyla yakalanarak tutuklandı. Yaşadığı travmalardan dolayı kızının konuşabilecek durumda olmadığını söyleyen baba Ö.A. Milliyet'e şunları anlattı:

    "Kızımın yaşadıklarından haberimiz yoktu. Telefonda iyi olduğunu söylüyordu. Korktuğu için bize anlatmamış. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış ve her türlü işkenceyi yapmış.

        Zincirden artık nasıl kurtulduysa kurtulduğu gibi köylülerden birinin evine gitmiş.

        Köylüler bizi aradı. Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, 'Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.' Gidip hemen aldık.

        Her yerinde morluk vardı. Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Aldığı darbelerden dolayı sürekli başının ağrıdığını söylüyor. Psikolojisi çok kötü.

            Oktay'ın ailesi olaydan sonra gelip özür diledi ve şikayetimizden vazgeçmemizi istedi. Asla vazgeçmem. Kızım Oktay'ın ailesiyle birlikte kalıyordu.

            7 aydır aynı evin içinde bir kız zincire bağlanmış, hiç mi bir şey demediler? Ben kızıma bunları yapan bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum."
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            Haberler Yaşam Zincire bağladı 7 ay işkence yaptı! Komşuların yardımıyla kurtulan kadının dehşet verici yaşadıkları...