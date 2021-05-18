Zincire bağladı 7 ay işkence yaptı! Komşuların yardımıyla kurtulan kadının dehşet verici yaşadıkları...

Tunceli Hozat'a bağlı Yenidoğdu Köyü'nde yaşayan E.A.'nın (22) 7 aydır birlikte yaşadığı Oktay Güler (27) tarafından işkenceye maruz bırakıldığı öne sürüldü.
Bir odada ayağından zincirle bağladığı kadına fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan Oktay Güler E.A'nın ailesinin ihbarıyla yakalanarak tutuklandı. Yaşadığı travmalardan dolayı kızının konuşabilecek durumda olmadığını söyleyen baba Ö.A. Milliyet'e şunları anlattı:
"Kızımın yaşadıklarından haberimiz yoktu. Telefonda iyi olduğunu söylüyordu. Korktuğu için bize anlatmamış. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış ve her türlü işkenceyi yapmış.