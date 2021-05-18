Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin üzerinde 2 gün geçerken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik devam ediyor.
Tam kapanmayı memleketlerinde geçirenler dönüşte yoğunluk oluştururken bazı otobüs firmaları İstanbul için ek sefer koydu. Firmalar Ege'den gelenlerin daha fazla olduğunu belirtiyor. Kapanmayı İstanbul'da geçirenler ise memleketlerine dönmeye devam ediyor.
Nurhan Baran, "Gece 5'te buraya geldim, bilet bulamıyorum, bu saate kadar, İzmir'e gideceğim. Gerçekten çok kalabalık" dedi.