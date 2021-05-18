"EGE'DEN BAYA YOĞUN YOLCU VAR"

Otobüs firmalarının bazıları İstanbul'a dönüş için ek sefer koymuş durumda. Otobüs firması yetkilisi Feridun Sezer, "Gelen çok var, gidişler boş şu anda. Dönüş yoğunluğu var sadece. Ek seferler var, İzmir'den daha yoğun" diye konuştu.