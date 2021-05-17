Şortla çöp atmaya çıkan komşusunu darbeden maganda serbest kaldı

Elif Ülkü Eroğlu, paylaşımında "Saat 04.15 civarında sahur sonrası çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteyner var. Döndüğümde aynı binada oturduğum Mahsun Tatar, önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O..... musun böyle giyiniyorsun bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. Ben 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçlarımdan tuttu dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçlarımdan sürükledi. Şort giymiştim ve evimden çöp atmaya çıktım yalnızca. Çöp atmak için üstümü değiştirmem mi gerekirdi?" diyerek yaşadıklarına isyan etti.