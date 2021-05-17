Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.05.2021 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 08:41
    ABONE OL

    Adana’da oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

    Adana Yüreğir'de bir kadın psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu sırada A.G. ekmek bıçağı ile annesini 3 yerinden yaraladı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, A.G'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

    Cani evlat tartıştığı annesini bıçakladı!

    Adana'da oğlu tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, E.G. psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu A.G. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

    Bu sırada A.G. ekmek bıçağı ile annesini 3 yerinden yaraladı.

    Kadının imdat çığlıklarını duyan mahallelinin müdahalesiyle zanlı olay yerinden kaçtı.

    Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.G. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, A.G'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye'de kademeli nomalleşme!
    Haberler Yaşam Adana’da oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı