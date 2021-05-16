Onlar isimsiz kahramanlar

Coronavirüs salgını dönemindeki zor şartlarda birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Türk Hava Yolları'nın kabin memurları bu kez Ramazan bayramında kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. THY'de görev yapan 34 kabin memuru, bayramın buruk sevincini yaşayan 415 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırarak yüzlerini güldürdü. İsimsizlerTK isimli sosyal medya hesapları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için destek toplayan ekip bayram organizasyonu kapsamında ilk olarak Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara bayram hediyelerini verdi. Ardından da 17 noktada 17 ayrı ekip ile çocuklara ve ailelere ulaştı. Her çocuk için şort, tişört ve gömlekten oluşan 2 takım kıyafet hazırlayan isimsiz kahramanlar salgında sokağa çıkamayan çocuklara bayram sevinci oldu.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR