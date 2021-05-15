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    • Yaşam
    • 16.05.2021 06:06
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    • 16.05.2021 06:11
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    'nda paniği! 10 kişi son anda kurtarıldı

    'nda bulunan 4 katlı bir binada gece saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada bulunan 10 kişiyi de kurtardı.

    İstanbul'da yangın paniği! 10 kişi son anda kurtarıldı

    'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan paniğe neden oldu. 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, saat 03:30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 127. Sokak'ta gerçekleşti. 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    10 KİŞİ KURTARILDI
    Yangın nedeniyle binanın üst katlarında oturan aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle indirerek kurtardı. Kurtarılan vatandaşlara ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yanan dairenin boş olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam İstanbul Zeytinburnu'nda yangın paniği! 10 kişi son anda kurtarıldı