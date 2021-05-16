Kaza, Bulak Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Gençlik Caddesi'nde kavşağa giren Ömer Güçdoğan'ın kullandığı 34 BL 1794 otomobil ile Hastane Caddesi'ne giren ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NBE 20 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Ömer Güçdoğan ve yanında bulunan yeğeni Salih Güçdoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.