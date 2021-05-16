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    • Yaşam
    • 16.05.2021 14:32
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    • 16.05.2021 14:32
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    'de otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

    Son dakika haberi... ’de, kısıtlama saatinde boş yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

    Kaza, üzerindeki kavşakta meydana geldi. Gençlik Caddesi'nde kavşağa giren 'ın kullandığı 34 BL 1794 otomobil ile 'ne giren ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NBE 20 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada sürücü Ömer Güçdoğan ve yanında bulunan yeğeni yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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